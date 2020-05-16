رياضة | مفاجأة.. حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع باهر المحمدي نجم نادي الإسماعيلي لينضم إلى النادي في الصيف القادم.

وأوضحت هذه الأنباء أن باهر المحمدي سوف ينضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل مبلغ ٦٠ مليون جنيه.

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ولكن نفى النادي الأهلي كل الأنباء المنتشرة حول حصول النادي على توقيع المحمدي في الساعات الماضية.

وأكد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء أن النادي لم يحصل على توقيع أي لاعب الفترة الماضية وكل ما هو منتشر ليس إلا أخبار عارية من الصحة.

يذكر أن إدارة نادي الإسماعيلي كانت قد أكدت على رفضها التام لفكرة بيع باهر المحمدي في الصيف إلى أي نادي داخل مصر وأنها لن تقبل رحيله إلا في حالة الاحتراف في أوروبا.