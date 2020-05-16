رياضة | كيليني: ما فعله راموس ضد صلاح في نهائي دوري الأبطال "ضربة معلم"!

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليني: ما فعله راموس ضد صلاح في نهائي دوري الأبطال "ضربة معلم"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الإيطالي جوجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، بتصريح غريب وعجيب خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعتبر أن ما فعله راموس قائد ريال مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد الدولي المصري محمد صلاح "ضربة معلم".

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه على حساب الريدز عندما تمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي المسابقة على الملعب الأولمبي في كييف بـ26 مايو (أيار) 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر، أثّرت سلباً على مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في مونديال روسيا 2018.

كما أثّر خروج صلاح الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، الأول له مع ليفربول بعد انضمامه من روما الإيطالي، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها 1-3. Advertisements

وانتظر صلاح وناديه حتى الموسم التالي لرفع الكأس القارية المرموقة على حساب مواطنه توتنهام 2-0، في مباراة سجل خلالها المصري الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.

ودافع كييليني عن الانتقادات التي توجه إلى أسلوب راموس القاسي في اللعب، قائلاً: "أفضل مدافع في العالم". وتابع: "يقولون مندفع، غير تكتيكي، وتتسبب أخطاؤه بـ8 إلى 10 أهداف في كل موسم".

وأضاف: "على العكس يتمتع بميزتين لا تتوافران لدى أحد غيره تقريباً، يعرف كيف يكون حاسماً في المباريات الكبرى، مع تدخلات تتخطى أي منطق، وحتى تتسبب بإصابات للمنافسين".

وتطرق كيليني إلى عرقلة راموس لصلاح في منتصف الملعب تقريباً، حين أمسك باللاعب المصري وأسقطه أرضاً، قبل ان يسقط عليه بدوره وبتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكياً ومتألماً.