رياضة | قرار جديد من رابطة الدوري الإسباني لإنقاذ الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من رابطة الدوري الإسباني لإنقاذ الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أنها ستعمل على مساعدة الأندية مالياً لكي يتمكنوا من استئجار طائرات للتوجه إلى ملاعب إقامة المباريات عندما يستأنف الموسم في إسبانيا.

وعقد رئيس الرابطة خافيير تيباس، اجتماعاً عبر الفيديو مع أندية الدرجة الأولى أمس الجمعة وأبدى رغبته في أن تتوجه الأندية إلى المباريات بطريقة آمنة ونظيفة قدر الإمكان.

هذا سيعني في الغالب أن استئجار رحلات الطيران سيكون مكلفاً بالنسبة لبعض الأندية الصغيرة. ولكن الرابطة مستعدة لتحمل التكلفة لضمان بداية الموسم يوم 12 يونيو (حزيران).

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ومازالت يتم صياغة بروتوكولات استئناف الموسم في يونيو (حزيران).

وتجرى الأندية محادثات مع الرباطة بشأن دخولهم الحجر الصحي في منشآت النادي أو في فنادق الفريق استعداداً للمباراة الأولى بعد العودة.

وتفضل الرابطة هذا الإجراءولكن اللاعبين يقاومون. الحل الوسط المحتمل هو إدخال اللاعبين مع زملائهم في العزل لمدة اسبوع قبل استئناف الموسم.