رياضة | 3 أرقام قياسية حققها هالاند بعد التسجيل أمام شالكه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أرقام قياسية حققها هالاند بعد التسجيل أمام شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب الدولي النرويجي الشاب هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند 3 أرقام قياسية بعد التسجيل في مرمي نظيره فريق شالكه في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند بعد عودة الدورى الالمانى الممتاز التي توقف لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأصبح المهاجم الدولي النرويجي الشاب ‏هالاند أول لاعب يسجل أهداف البوندسليجا بعد 66 يوماً من التوقف وساهم مهاجم بوروسيا دورتموند في 4 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري الألماني الممتاز.

ومنذ العطلة الشتوية سجّل هالاند 10 أهداف أكثر من ضعف ما سجله فريق شالكه بأكمله وهو 4 أهداف.

يذكر أنه ‏في آخر 8 مباريات بالدوري الألماني الممتاز فاز دورتموند في 7 علي حساب نظيره شالكه بينما لم يفز شالكه في آخر 7 مباريات لعبها بالدوري حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 3.