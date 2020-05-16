رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يطيح بـ3 نجوم دفعة واحدة من الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يطيح بـ3 نجوم دفعة واحدة من الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق بيراميدز لعمل عملية إحلال وتجديد داخل صفوف الفريق الاول لكرة القدم، من أجل مواصلة التدعيم بلاعبين مميزين للمنافسة على جميع البطولات.

وتتجه النية داخل نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة لرحيل العديد من لاعبي الفريق في نهاية الموسم الجاري.

واستقر مسئولو بيراميدز رحيل أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق في الصيف القادم بسبب تراجع مستواه بشكل كبير ورفضه فكرة تخفيض راتبه مع الفريق.

Advertisements

كما تتجه النية داخل نادي بيراميدز على رحيل كل من عمر لعيوني وويلفريد كانون هما الأخر في نهاية الموسم الجاري.

وقرر مسئولو بيراميدز عدم عودة أي لاعب من المعاريين في الخارج في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارتهم.

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.