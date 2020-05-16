رياضة | هالاند يوقع على أول أهداف دورتموند بعد استئناف البوندسليجا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر هالاند يوقع على أول أهداف دورتموند بعد استئناف البوندسليجا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل نادي بوروسيا دورتموند الهدف الأول في شباك شالكه في المواجهة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويدين أسود الفيستفاليا بهذا الهدف إلى اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرزه في الدقيقة 29 من المواجهة المقامة حاليا عقب استئناف النشاط الكروي في ألمانيا.