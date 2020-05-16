رياضة | الظاهرة يواصل التألق.. هالاند يتقدم لدورتموند على شالكة بالهدف الأول "فيديو"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الظاهرة يواصل التألق.. هالاند يتقدم لدورتموند على شالكة بالهدف الأول "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك شالكة في المباراة التي تقام حاليا بينهما بالدوري الألماني.

وجاء هدف التقدم لهالاند في الدقيقة 28 بتسديدة متقنة من النجم النرويجي.

ويلتقي دورتموند مع شالكة لحساب الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعد غياب استمر أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

ورفع هالاند رصيده مع دورتموند إلى 13 هدف منذ انتقاله من صفوف سالزبورج النمساوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليواصل النجم النرويجي توهجه مع الفريق الألماني.