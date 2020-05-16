رياضة | بالأسماء.. القادمون والراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. القادمون والراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة النادي الأهلي نهاية الموسم الحالي، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء، للتخلي عن بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع صفقات قوية سواء لاعبين محليين أو أجانب لتدعيم بعض المراكز في صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصفقات المحتملة والمرشحين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الحالي:-

- الراحلون عن الأهلي:

استقر الجهاز الفني للأهلي على الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين الذين لا يحتاج لجهودهم في الموسم المقبل، ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء، الأنجولي جيرالدو دي كوستا والذي بات مرشحا بقوة للرحيل عن الفريق، بعدما فشل تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويمتلك اللاعب عدة عروض خليجية وبرازيلية ولكنه يفضل العودة لناديه السابق أول أغسطس الأنجولي.

يأتي صالح جمعة ايضا ضمن المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي في الصيف، بعدما أبلغ السويسري رينيه فايلر إدارة النادي بعدم الحاجة لجهوده بالموسم القادم، نظرًا لعدم اقتناعه بمستوي اللاعب، بالإضافة لعدم إلتزام اللاعب بتعليمات المدرب وعدم انضباطه خارج الملعب، ويحظي اللاعب باهتمام عدة أندية ترغب في الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لفريق الاتفاق السعودي، أصبحت فرص عودته للأهلي الموسم المقبل ضعيفة، حيث لا يرغب فايلر في استعادة خدماته ويفضل الاعتماد على مروان محسن وأليو بادجي والتعاقد مع مهاجم جديد، ويمتلك "أزارو" عدة عروض للرحيل عن الأهلي أبرزها من نادي الاتفاق والذي يريد التعاقد معه بشكل نهائي.

حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي المعار لفريق الصفاقسي التونسي موقفه غامضا من العودة لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، حيث يفضل السويسري رينيه فايلر الاعتماد على التونسي على معلول واللاعب محمود وحيد في الجبهة اليسري ومنح إدارة النادي الضوء الأخضر للموافقة على تجديد إعارة اللاعب، ولكن الأخير يريد الرحيل بشكل نهائي حال عدم عودته للفريق، ويتواجد "مارسيلو" على رادار عدد من الاندية الراغبة في ضمه أبرزهم الصفاقسي والذي يريد ضمه نهائيا، وكذلك الاسماعيلي وسموحة.

ومن اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي ايضا أحمد الشيخ والذي تلقي عرضا مغريا من نادي بيراميدز للإنضمام لصفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل، لكن الجهاز الفني للقلعة الحمراء لم يحسم مصير اللاعب حتي الآن في انتظار وضوح الرؤية بخصوص الموسم الحالي والمتوقف بسبب فيروس كورونا.

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من ناحية أخري تأكد رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بعد رفض تجديد عقده مع النادي والتوقيع لنادي بيراميدز بشكل رسمي، ليدافع عن ألوان الفريق السماوي الموسم المقبل، كما أعلن أيضا شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء لرغبته في الحصول على فرصة للمشاركة بالمباريات، ويعد اللاعب قريبا من الانضمام لبيراميدز ايضا.

حسام عاشور قائد الأهلي لن يتواجد مع الفريق بالموسم المقبل، بعد رفض الجهاز الفني تجديد تعاقده، ومنحت إدارة النادي اللاعب فرصة للاختيار إما الاعتزال داخل القلعة الحمراء واقامة مباراة اعتزال تليق به يذهب عائده إليه وإعداده فنيا وإداريا ليكون احد الكوادر المستقبلية للنادي والعمل في قناة الأهلي، أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع فريق آخر بالموسم الجديد.

- الصفقات المحتملة للأهلي:

يستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، وقطع النادي شوطا كبيرا من المفاوضات مع بعض اللاعبين الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدني من الانضمام للقلعة الحمراء، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي والتي ترددت أنباء قوية عن توقيعه للأهلي لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون جنيه.

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضم الدبابة الكونغولية جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر بالموسم الجديد.

كما فتح نادي الأهلي باب المفاوضات مع جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لرغبته في التعاقد مع اللاعب وضمه لصفوف الفريق بالموسم المقبل، بعد إعجاب رينيه فايلر مدرب الأحمر باللاعب وإمكانياته الفنية والبدنية، حيث يري أنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق والذي يعاني بشكل كبير بسبب تراجع مستوي مروان محسن وأليو بادجي.

ويسعي النادي الأهلي للحصول على خدمات بعض اللاعبين من فريق بيراميدز أبرزهم، أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق، والذي ترددت أنباء قوية عن دخول الفريق الأحمر في مفاوضات لضمه حيث يجيد اللاعب اللعب في عدة مراكز أبرزها وسط الملعب والظهير الأيمن، كما يهتم النادي ايضا بالتعاقد مع رجب بكار لحل مشكلة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق.

وارتبط البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة، بعد استقرار ادارة النادي السماوي على رحيله نهاية الموسم الحالي، ورحب اللاعب في تصريحات صحفية بالانتقال للقلعة الحمراء، مفضلا إياه على الغريم التقليدي نادي الزمالك..

وذكرت تقارير صحفية جزائرية دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، وينافسه أندية الزمالك والترجي التونسي وأحد الأندية التركية، لضم اللاعب الجزائري، بعد تألقه رفقة فريقه في الموسم الحالي، ولم يؤكد مسئولي القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات رسمية لضم اللاعب حتي الآن.