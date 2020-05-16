رياضة | بشرى سارة لجماهير الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي بشرى سارة للجماهير والأندية قبل استئناف بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يقوم بتلبية جزئية للطلبات التي تبدو متناقضة لأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لتخفيف البروتوكول الصحي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أثناء تدريبات الفريق التي ستنطلق الأسبوع الجاري.

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تعامل سبادافورا في ساعة متاخرة مع شكاوي الأندية بشأن الاضطرار إلى خوض التدريبات لمدة أسبوعين في عزل، وحقيقة أن أطباء الفريق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية للعدوى المحتملة، وهو ما قد يؤدي إلى دخول مجموعة اللاعبين والعاملين ككل في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وقال الوزير لشبكة ريتي 4 الخاصة: "يمكن استئناف تدريبات الكرة بعد غد الإثنين، ولكل الفرق الرياضية الأخرى، وهذا سيتم وفق بروتوكول لم نتقدم به لا أنا ولا اللجنة العملية التابعة للحكومة، ولكن قبل شهر تقدم لي به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والرابطة".

وأضاف: "أنا الآن متفاجئ لمعرفتي بان الرابطة لديها صعوبات في تطبيق البروتوكول الذي تقدموا به، في الاغلب بسبب تراجع الأندية، ولكن هذا ليس شيئاً طلبناه، أدركوا الآن أن بعض الأندية لا يوجد لديها مرافق تدخل فيها العزل".