رياضة | كشف حساب الأهلي في البطولات الإفريقية.. تاريخ طويل من الألقاب والإنجازات (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب الأهلي في البطولات الإفريقية.. تاريخ طويل من الألقاب والإنجازات (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد النادي الأهلي واحد من أعرق الأندية في تاريخ قارة إفريقيا، حقق خلال تاريخه الطويل العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في البطولات الإفريقية، وحصد الكثير من الألقاب والبطولات، التي نصبته ملكًا متوجًا على عرش القارة السمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب الأهلي في البطولات الإفريقية المختلفة:-

شارك النادي الأهلي في البطولات الإفريقية 37 مرة طوال تاريخه، حقق 19 لقبًا إفريقيًا، بالإضافة لتتويجه مرة وحيدًا بلقب بطولة الأفروآسيوية، ليصبح إجمالي ألقابه القارية 20 لقبًا، ويعتبر الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات بالقارة السمراء.

خاض الأهلي 364 مباراة في مختلف البطولات الإفريقية، حقق الفوز في 185 مباراة، وخسر 83 مباراة، وتعادل في 96 مباراة، سجل لاعبو المارد الأحمر 552 هدفا، واستقبلت شباكه 278 هدفا.

ولعب الأهلي 183 مباراة على ملعبه في بطولات إفريقيا، فاز في 147 مباراة، وتعادل في 27 مباراة وخسر 9 مباريات، وسجل 419 هدف، واستقبلت مرماه 96 هدفا.

بينما خاض 178 مباراة خارج ملعبه، فاز في 38 مباراة وتعادل في 68 مباراة، وخسر 72 مباراة، سجل 133 هدف واستقبل 180 هدف، ولعب 3 مباريات على أرض محايدة تعادل في مباراة وخسر مباراتين.

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شارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 31 مرة، حقق اللقب 8 مرات ويعد الأكثر تتويجا بالبطولة الإفريقية، خاض 284 مباراة، فاز في 142 مباراة، وتعادل في 80 مباراة، وخسر 62 مباراة، سجل 439 هدفا، واستقبلت شباكه 220 هدفا.

بينما شارك 5 مرات في كأس الكؤوس الإفريقية، وتوج باللقب 4 مرات، وشارك في 44 مباراة، فاز في 25 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 70 هدفا، واستقبلت شباكه 26 هدفا.

أما في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي، شارك الأهلي مرة وحيدة بالبطولة، وخاض 4 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في مثلها، وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وخاض الأهلي منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 3 مرات، وتوج باللقب مرة وحيدة، ولعب 24 مباراة، فاز في12 مباراة، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، سجل 27 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا.

كما شارك في بطولة السوبر الإفريقي 8 مرات، وتوج باللقب 6 مرات، وخاض 8 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 12 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وشارك في البطولة الأفروآسيوية مرة وحيدة، وحصد لقب البطولة، بعد الفوز في المباراتين على بطل اليابان ذهابا وايابا وتسجيل 4 أهداف، واستقبال هدف وحيد.