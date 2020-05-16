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رياضة | الأهلي يفرض حظرًا إعلاميا على لاعبيه

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كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفرض حظرًا إعلاميا على لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ولأجل غير مسمى.

وجاء قرار عبد الحفيظ بإبعاد لاعبي الفريق الأحمر عن الظهور في البرامج التلفزيونية أو الإذاعية، بعدما منح لهم فرصة الظهور في الفترة الماضية.

وتوعد عبد الحفيظ مدير الكرة من يخالف هذا القرار بتوقيع عقوبات مالية قاسية عليه وفقا للائحة التي تم وضعها.

وكان عدد من نجوم النادي الأهلي قد ظهروا في عدد من البرامج عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، لكن عبد الحفيظ قرر إبعادهم في الفترة المقبلة، ولأجل غير مسمى.

وتتوقف بطولة منذ شهرين كإجراء احترازي صد انتشار فيروس والذي ضرب العالم كله.

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