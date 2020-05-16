الامارات | لجنة طبية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا علي الرياضيين المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طبية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا علي الرياضيين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قرارا بتشكيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وقال صبحي في بيان رسمي اليوم السبت إن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الدولة وخطتها لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن اللجنة تختص بمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته والتدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي، وكذلك اقتراح آلية التواصل الطبي مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالأمر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

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وأوضح صبحي أن من شأن اللجنة متابعة الرعايا الصحية للاعبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها وكذا لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها مصر، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.

وأكد وزير الرياضة على انه تم عمل خطة متكاملة ودليل إرشادي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه تم وقف الانشطة الرياضية في مصر في شهر مارس ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

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