شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البوندزليجا.. دورتموند 2 - 0 شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك، ديربي الرور الشهير، الذي يجمع بين اثنين من أعرق الفرق في مسابقة الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند وشالكه في بداية مباريات الجولة 26.

المباراة تجمع بين صاحب المركز الثاني (دورتموند: 51 نقطة)، الذي يريد الحفاظ على مسافته الحالية مع المتصدر (على بعد 4 نقاط)، لكنها كذلك ستكون فرصة شالكه الأخيرة لمحاولة الحفاظ على آمل إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، مع ابتعاد الفريق بـ12 نقطة كاملة عن صاحب المركز الرابع (يحتل المركز السادس برصيد 37 نقطة).

مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني

مباراة الدور الأول كانت انتهت بالتعادل السلبي، لكن بوروسيا دورتموند يمتلك عادة إيجابية مستمرة هذا الموسم، حيث سجل الفريق في جميع مبارياته الـ37 الأخيرة على ملعبه في الدوري، في سجل غير مسبوق للنادي في البوندزليجا.

يخوض بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من رومان بوركي ومانويل أكانجي وماتس هاملز ولوكاس بيتزك وأشرف حكيمي، ورافائيل جيريرو وتوماس ديلاني ومحمود داهود وجيو رينا وجوليان براندت.

بينما ضم تشكيل شالكه كل من: ماركوس شوبرت، وساليف ساني، وماتيا ناستازيتش، وجونجو كيني، وباستيان أوتشبيكا، وجان كلير توديبو، ويستون ماكيني، وسوات سيردار، ودانييل كاليجوري، وأمين حاريت، وبينيتو رامان.

أبرز تفاصيل اللقاء

الدقيقة 4.. بينيتو رامان لاعب شالكة يحاول اختراق منطقة جزاء بوروسيا دورتموند من جهة اليمين لكن المدافع أشرف حكيمي يتدخل في الوقت المناسب

الدقيقة 5.. هولاند يخترق منطقة جزاء شالكه لكنه فقد السيطرة على الكرة ليمسك بها الحارس ماركوس سوبيرت.

الدقيقة 7.. ركلة حرة مباشرة لشالكة يسددها دانييل كاليجيري ارتدت من الحائط البشري لبوروسيا دورتموند.

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الدقيقة 13.. انطلاقة سريعة من أشرف حكيمي أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع شالكه.

الدقيقة 28.. هولاند يسجل هدف التقدم لدورتموند مستغلا كرة عرضية رائعة ووضعها في الشباك

الدقيقة 45.. هجمة رائعة لبوروسيا دورتموند تنتهي بهدف ثاني للفريق عن طريق رافائيل جوريرو