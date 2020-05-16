شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من حسم صفقة «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لينضم إلى البلوجرانا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن الفريق الكتلوني يقترب من مرحلة الحسم في الصفقة التي يأمل في إتمامها من أجل الحصول على بديل لنجمه الأوروجواني لويس سواريز، الذي بلغ من العمر 33 عامًا.

وبينما يطلب إنتر ميلان الحصول على 111 مليون يورو مقابل مهاجمه الدولي الأرجنتيني، يستعد برشلونة لدفع 60 مليون يورو فيما يرغب في تعويض بقية المبلغ بتقديم بعض لاعبيه في صفقة تبادلية.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر الأسماء التي تجذب اهتمام الفريق الإيطالي في برشلونة هم نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال وجان-كلير توديبو وجونيور فيربول وصامويل أومتيتي وكارليس ألينيا.