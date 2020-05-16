شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مواجهة دورتموند وشالكه في قمة مباريات الجولة 26 لـ«بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقا بروسيا دورتموند وشالكه عن التشكيل الذي سيبدأ به الفريقين مباراة الجولة 26 من الدوري الألماني، اليوم السبت.

وتستأنف اليوم مباريات الدوري الألماني بعد توقف دام حوالي شهرين جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويضم تشكيل بوروسيا دورتموند الذي أعنله المدرب لوسيين فافر، كل من رومان بوركي ومانويل أكانجي وماتس هاملز ولوكاس بيتزك وأشرف حكيمي

ورافائيل جيريرو وتوماس ديلاني ومحمود داهود وجيو رينا وجوليان براندت.

بينما ضم تشكيل شالكه الذي اختاره المدرب ديفيد فاجنر كل من ماركوس شوبرت، وساليف ساني، وماتيا ناستازيتش، وجونجو كيني، وباستيان أوتشبيكا، وجان كلير توديبو، ويستون ماكيني، وسوات سيردار، ودانييل كاليجوري، وأمين حاريت، وبينيتو رامان.