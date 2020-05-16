شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاتنبرج» يكشف عن مفاجأة مدوية في نهائي دوري الأبطال ٢٠١٦ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعترف الحكم الإنجليزى مارك كلاتنبرج، الذى أدار مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عام 2016، بارتكاب خطأ خلال اللقاء.

المباراة أقيمت فى الثامن والعشرين من مايو عام 2016، على ملعب سان سيرو فى مدينة ميلانو الإيطالية، وانتهت بتتويج ريال مدريد بكأس دورى الأبطال بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3.

تقدم المدافع سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، بهدف أثار الكثير من الجدل فى الدقائق الأولى من المباراة، ثم تعادل كاراسكو «البديل» فى الشوط الثانى.

وخلال مقابلة مع صحيفة «ديلى ميل»، تحدث كلاتنبرج عن الواقعة وأبرز اللاعبين المزعجين الذين تعامل معهم خلال إدارته للمباريات.

وجاء بيبى لاعب ريال مدريد السابق ضمن اختيارات الحكم الإنجليزى، وتطرق مارك للحديث عن نهائى 2016 لدورى الأبطال بين ريال مدريد وجاره أتليتكو.

وقال كلاتنبرج: «فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2016، حاول بيبى طرد توريس، لاعب أتلتيكو مدريد، هو أحد اللاعبين الذين لا يمكنك الوثوق بهم، يمكن أن تكون اللعبة سهلة ومباشرة ثم يقوم بشىء ماكر».

وأضاف: «تقدم ريال مدريد بهدف فى الشوط الأول، لكنه جاء من تسلل، أدركنا ذلك بين الشوطين، لقد كانت حالة صعبة، والمساعد لم يتمكن من حسم اللعبة».

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وتابع: «بيبى ارتكب خطأ ضد توريس داخل منطقة الجزاء، جاء لى وقال هذه ليست ركلة جزاء أبدًا يا مارك».

وواصل: «حينها أخبرته أن هدف فريقه الأول لم يكن صحيحًا».