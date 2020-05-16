شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ديوكوفيتش: «نوفاك» كان سيعتزل التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت زوجة اللاعب الصربى نوفاك ديوكوفيتش، يلينا، أنّ زوجها فكر فى اعتزال لعب كرة المضرب العام الماضى.

ويُعتبر المصنف أولا عالمياً أحد أعظم لاعبى التنس على الإطلاق، لكنه تحدث لزوجته العام الماضى عن تفكيره بترك اللعبة بعد تعرّضه لهزيمة فى الدور الرابع من بطولة ميامى المفتوحة أمام روبرتو باوتيستا أجوت.

وتزامنت الهزيمة فى ميامى مع هزيمة أخرى مخيبة للآمال لبطل الغراند سلام 17 مرة أمام فيليب كولشرايبر فى الجولة الثالثة من بطولة إنديان ويلز. وقالت يلينا: «قال لى إنه سيعتزل، وهذه هى الحقيقة». وأضافت: «لقد خسر فى ميامى. كانت خسارة فادحة. بعد ذلك، جمعنا جميعاً وقال لنا: «أنتم تعرفون يا رفاق، لقد انتهيت». أجبته: «ماذا؟»، فردّ: «نعم».

وأردف ديوكوفيتش: «لا أعرف ما إذا كنت سأتوقف لمدة 6 أشهر أو سنة أو إلى الأبد».

فى المقابل، صرّح «نولى» عن توقف منافسات كرة المضرب، وكشف عن التحدى الذى واجهه بين نجاحه المستمر فى الرياضة وبين حياته الزوجية.

وأضاف ديوكوفيتش «إننى أشعر حقاً بأنّ علاقتى أصبحت أعمق وأكثر أهمية، وأدركت فى الواقع، حتى تلك اللحظة، أنّ علاقتى مع بعض الأشخاص المقرّبين فى حياتى كانت سطحية، لم أكن أعرف كيفية التعامل مع ذلك».

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