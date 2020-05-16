شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى دخل مع برشلونة الإسبانى في سباق التعاقد مع البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن سان جيرمان، الذي تُوج مؤخرًا بطلًا للدورى الفرنسى بعد قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء الموسم الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، يتطلع لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى لسان جيرمان، اتصل ببيانيتش، ليطلب منه الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بيانيتش لن يكون اللاعب الوحيد الذي يستهدفه سان جيرمان في الصيف، مشيرة إلى أن النادى الفرنسى يراقب أيضًا تيموى باكايوكو، لاعب تشيلسى الإنجليزى المعار حاليًا لفريق موناكو الفرنسى، وحسام عوار، لاعب أولمبيك ليون الفرنسى.

وأضافت «ماركا» أن بيانيتش أبدى ترحيبًا بالانضمام لبرشلونة، مشيرة إلى أنه على استعداد لمغادرة إيطاليا بعد أن أمضى المواسم الثمانية الأخيرة مع فريقى روما ويوفنتوس.

وكشفت الصحيفة أن المحادثات بين إدارتى برشلونة ويوفنتوس اتسمت بالسلاسة، مضيفة أن هناك اهتماما مشتركا بالتعاقد مع عدة لاعبين.

وتابعت أن ظهور باريس سان جيرمان ربما يعرقل إتمام صفقة انتقال بيانيتش لبرشلونة، والتى كانت تتقدم بسرعة نسبيًا.

في سياق آخر، يواجه نادى برشلونة ارتفاعا في عجز ميزانيته بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب الوباء، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، إلى توقف نشاط كرة القدم في إسبانيا، مما ساهم في انخفاض كبير في الإيرادات لجميع الأندية، بما في ذلك الفريق الفائز بلقب الدورى الإسبانى الموسمين الماضيين.

وأجرى برشلونة دراسة حول تأثير الفيروس على إيراداته، حيث بلغت خسائر النادى الكتالونى 150 مليون يورو.

في المقابل، كشفت صحيفة «لافانجوارديا» الإسبانية على موقعها الإلكترونى أن خسائر برشلونة وصلت إلى 154 مليون يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب مبيعات التذاكر من (كامب نو)، وإغلاق المتاجر الرسمية والمتحف، بالإضافة لتوقف نشاط أكاديميات النادى حول العالم.

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من جانبها، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية على موقعها الإلكترونى أن مسؤولى برشلونة يعملون بلا كلل لتقليل هذا التأثير، خاصة مع إضافة خسائره المحتملة فيما يتعلق بمبيعات اللاعبين، والتى قدرت بنحو 124 مليون يورو، مضيفة أن الإدارة نجحت في تقليلها إلى 70 مليونًا فقط.

وأضافت أن إدارة برشلونة حاولت تقليل تلك الخسائر من خلال قانون تعديل أجور اللاعبين وموظفى النادى المعروف بـ(إى آر تى إى)، مما يساهم في توفير 40 إلى 50 مليون يورو، بحسب التقديرات.

وأشارت «ماركا» إلى أن برشلونة يأمل في التخلص من بعض اللاعبين أمثال نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال وجان كلير توديبو، لتقليص هذا العجز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن عائدات البث التليفزيونى ستنعش خزينة برشلونة بمبلغ يتراوح من 20 إلى 25 مليون يورو، حال تم استئناف بطولة الدورى الإسبانى المتوقفة حاليًا بسبب الفيروس.