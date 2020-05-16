شكرا لقرائتكم خبر عن «كيليني»: تدخل «راموس» على «صلاح» كان «ضربة معلم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيليني أن نظيره الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريـال مدريد الإسباني، كان يدرك تمامًا تبعات تدخله المثير للجدل على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والذي تسبب في إصابة الأخير وخروجه من المباراة.
ووصف «كيليني» التدخل بـ«ضربة المعلم»، مؤكدًا أن «راموس» طالما ادعى أن التدخل لم يكن متعمدًا، إلا أنه كان يعلم تبعات سقوطه بهذا الشكل دون أن يخفف من مسكته لذراع «صلاح».
وأضاف النجم الإيطالي في كتاب سيرته الذاتية الذي طرحه مؤخرًا: «لقد كان واعيًا أن بسقوطه بهذه الطريقة دون أن يخفف من حدة مسكته أن ذراع الخصم سينكسر في 9 من أضل 10».
ورغم ذلك، نعت «كيليني» المدافع الإسباني بـ«أفضل مدافع في العالم»، مؤكدًا أن تواجده على أرض الملعب في ذاته يمنح قوة كبيرة لريـال مدريد ويترك الفريق بلا دفاع.
وكانت إصابة «صلاح» التي تعرض لها بسبب تدخل «راموس» قد أخرجته مبكرًا من نهائي دوري الأبطال الذي خسره فريقه بثلاثية مقابل هدف، كما تسببت في عدم جاهزيته البدنية بنسبة 100% للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم إذ غاب عن اللقاء الافتتاحي للفراعنة أمام أوروجواي والذي خسره المنتخب القومي بهدف نظيف.
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