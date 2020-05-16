- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فهد المولد يرد على أنباء انتقاله الى النصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
حسم فهد المولد مهاجم اتحاد جدة الجدل الذي أثير بشأن انتقاله الى نادي النصر .
والمولد الذي تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد بات يحق له المشاركة في مباريات كرة القدم بعد أن قضى سنة كاملة من الإيقاف بتهمة تعاطيه المنشطات.
وكشف فهد المولد حقيقة وصول عرض رسمي من النصر إلى إدارة ناديه لكنه لم يتخط كونه مجرد أحاديث ودية وانه لم يصل إلى حد العرض الرسمي.
وأضاف انه ينوي استكمال عقده مع الاتحاد الذي بقي منه سنة كاملة وبعدها سيقرر .
كانت هذه تفاصيل خبر فهد المولد يرد على أنباء انتقاله الى النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.