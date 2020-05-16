فهد المولد يرد على أنباء انتقاله الى النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

حسم ​فهد المولد​ مهاجم ​اتحاد جدة​ الجدل الذي أثير بشأن انتقاله الى نادي ​النصر​ .

Advertisements

والمولد الذي تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد بات يحق له المشاركة في مباريات كرة القدم بعد أن قضى سنة كاملة من الإيقاف بتهمة تعاطيه المنشطات.

وكشف فهد المولد حقيقة وصول عرض رسمي من النصر إلى إدارة ناديه لكنه لم يتخط كونه مجرد أحاديث ودية وانه لم يصل إلى حد العرض الرسمي.

وأضاف انه ينوي استكمال عقده مع الاتحاد الذي بقي منه سنة كاملة وبعدها سيقرر .