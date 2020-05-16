لاتسيو يعايد سكالوني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 نشر نادي ​لاتسيو​ الايطالي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، عايد فيها نجمه السابق والمدرب الحالي لمنتخب الارجنتين ​ليونيل سكالوني​، بمناسبة عيد ميلاده الـ42.

سكالوني لعب في صفوف لاتسيو من عام 2007 حتى عام 2013، مشاركا في 52 مباراة ومسجلا هدفا واحدا، حيث كان يشغل مركز الظهير الأيمن. Advertisements

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