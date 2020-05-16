شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براندل: انتقال الونسو الى رينو مرتبط بما سيقدموه له والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 اشار السائق السابق ​مارتن براندل​ الى ان سائق ​فورمولا وان​ الاسباني ​فرناندو الونسو​ يتوق الى العودة الى عالم الفورمولا وان، وان الفرص قد حانت بعد اعادة التموضع التي حصلت خلال الاسبوع الاخير من خلال اعلان الالماني سيباستيان فيتيل ترك فريق فيراري وانتقال كارلوس ساينز الفريق الاحمر، بينما انتقل دانيال ريكياردو الى ماكلارين، ما يترك مكاناً فارغاً مع نادي رينو.

واضاف براندل ان رينو ستكون فرصة مهمة لالونسو للعودة الى الفورمولا وان خاصة وان السيارة تمتلك سرعة جيدة، الا ان انضمامه الى الفريق الاصفر يبقى مرتبط بالراتب الذي سيحصل عليه.

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