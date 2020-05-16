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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديست على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي اياكس امستردام سيرجينيو ديست انضم إلى دائرة اهتمامات نادي برشلونة خلال الفترة الحالية، وهو الذي كان قد اعلن في وقت سابق انه يفضل الانتقال الى الكامب نو عوضاً عن الاليانز ارينا واللعب لبايرن ميونيخ.
ونقلت الصحيفة عن وكيل اعمال اللاعب مارك فيرويغ لفت في تصريحات صحفية الى انه لا يوجد اهتمام مؤكد من برشلونة، على الرغم من أنه اعترف في مناسبة سابقة بأنه سئل عن اللاعب الشاب عن المكان الذي يرغب في اللعب فيه ليشير الى انه برشلونة.
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