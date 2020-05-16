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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لايبزيغ يتفق مع روما على سعر بطاقة شيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
افادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي لايبزيغ الألماني قد وافق على شراء بطاقة المهاجم التشيكي باتريك شيك، والذي يلعب حاليا في صفوفه معارا من نادي روما الايطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين قد توصلا إلى إتفاق على إنتقال ملكية شيك نهائيا إلى نادي لايبزيغ مقابل مبلغ 25 مليون يورو، رغم ان مطالب روما في الفترة الأخيرة كانت 25 مليون يورو.
ويُعتبر شيك أغلى صفقة في تاريخ روما، حيث تعاقد معه من نادي سامبدوريا مقابل مبلغ 45 مليون يورو لكنها مقسّمة على دفعات، إنما مسيرته مع الجيالوروسو لم تعرف طريق النّجاح.
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