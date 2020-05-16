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لايبزيغ يتفق مع روما على سعر بطاقة شيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

افادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​لايبزيغ​ الألماني قد وافق على شراء بطاقة المهاجم التشيكي ​باتريك شيك​، والذي يلعب حاليا في صفوفه معارا من نادي روما الايطالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين قد توصلا إلى إتفاق على إنتقال ملكية شيك نهائيا إلى نادي لايبزيغ مقابل مبلغ 25 مليون يورو، رغم ان مطالب روما في الفترة الأخيرة كانت 25 مليون يورو.

ويُعتبر شيك أغلى صفقة في تاريخ روما، حيث تعاقد معه من نادي سامبدوريا مقابل مبلغ 45 مليون يورو لكنها مقسّمة على دفعات، إنما مسيرته مع الجيالوروسو لم تعرف طريق النّجاح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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