مارك هالسي: حكام الدوري الالماني سيفتقدون للتركيز في المباريات بدون جمهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

افاد الحكم السابق في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز ​مارك هالسي​ ان صعوبة كبيرة سيتعرضون لها حكام الدوري الألماني عند استئناف المباريات في الدوري بعد التوقف القسري للدوريات الاووبية بسبب وباء كورونا الذي ضرب العالم.

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وفي حديث صحفي قال: "حكام الدوري الألماني سيكونون امام مشكلة كبيرة، في كيفية المحافظة على التركيز لديهم دون وجود أي أجواء في الملعب".

وأضاف:"عودة الكرة إلى ألمانيا مختلفة بالتأكيد، سواء بالنسبة للاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين".

وتابع: "أثناء شفائي من السرطان في 2010، قمت بإدارة مباراة تحت 23 عاما أمام 50 شخصا، كنت في حاجة لإدارة لقاءات قبل العودة للدوري الانكليزي، ولكن أكبر مشكلة واجهتها كانت الحفاظ على مستويات تركيزي، لأنه لم يكن هناك أجواء في الملعب" وتابع: "اللعب خلف أبواب مغلقة أمر غريب، بدون الضجيج وأجواء الجماهير يمكنك أن تصاب بالتشتت بسهولة، ويمكن أن تحدث أخطاء. إنها طبيعة بشرية".