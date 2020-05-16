- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارك هالسي: حكام الدوري الالماني سيفتقدون للتركيز في المباريات بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
افاد الحكم السابق في الدوري الانكليزي الممتاز مارك هالسي ان صعوبة كبيرة سيتعرضون لها حكام الدوري الألماني عند استئناف المباريات في الدوري بعد التوقف القسري للدوريات الاووبية بسبب وباء كورونا الذي ضرب العالم.
وفي حديث صحفي قال: "حكام الدوري الألماني سيكونون امام مشكلة كبيرة، في كيفية المحافظة على التركيز لديهم دون وجود أي أجواء في الملعب".
وأضاف:"عودة الكرة إلى ألمانيا مختلفة بالتأكيد، سواء بالنسبة للاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين".
وتابع: "أثناء شفائي من السرطان في 2010، قمت بإدارة مباراة تحت 23 عاما أمام 50 شخصا، كنت في حاجة لإدارة لقاءات قبل العودة للدوري الانكليزي، ولكن أكبر مشكلة واجهتها كانت الحفاظ على مستويات تركيزي، لأنه لم يكن هناك أجواء في الملعب" وتابع: "اللعب خلف أبواب مغلقة أمر غريب، بدون الضجيج وأجواء الجماهير يمكنك أن تصاب بالتشتت بسهولة، ويمكن أن تحدث أخطاء. إنها طبيعة بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر مارك هالسي: حكام الدوري الالماني سيفتقدون للتركيز في المباريات بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.