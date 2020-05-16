شكرا لقرائتكم أحمد عيد: الدوري كان بيتلغى اتنين وخميس فى آخر عشر سنين من غير بطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، أنه يجب اتباع اللائحة الحالية لاتحاد الكرة في حالة إلغاء الدوري، والتي تنص على أن الموسم يعتبر كأن لم يقم من الأساس، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة حصدها المارد الأحمر من 16 فوز متتالي وتعادل وحيد أمام سموحة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني والوصافة برصيد 33 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ورابعاً يأتي الزمالك كضلع أخير للمربع الذهبي برصيد 28 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات مؤجلة، وكانت بعض الأراء قد أيدت فوز الأهلي باللقب في حالة إلغاء الموسم الجاري على خلاف ما تنص عليه لائحة اتحاد الكرة.

وقال عيد في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "في اخر ١٠ سنين الدوري بيتلغي اتنين وخميس ومفيش بطل ولا في هابط لازم نعمل أي حكاية ونقول التجربة الفرنسية والتجربة الدنماركية مش مشكلتنا ان في لايحة ومحطوطة بقالها زمن ومتغيرتش والي بيطالب ببطل للدوري كان في الاتحاد الدورة الي فاتت ومغيرهاش المهم يقطع في اللجنة الموجودة وخلاص".



أحمد عيد عبد الملك

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وتسبب وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين وكوسيلة احترازية للحد من انتشار الفيروس.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.