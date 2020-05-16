شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز ميزانية خاصة للنشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو النادي الأهلي عدد من الملفات الهامة الخاصة بالنشاط الرياضي بالنادي خلال الفترة المقبلة ويأتي في مقدمة هذه الملفات تجديد عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري في الألعاب المختلفة وكذلك الصفقات التى ينوي النادي إبرامها في الموسم المقبل بجانب اللاعبين الذين لا يحتاج لهم النادي في مختلف الألعاب وهو ما جعل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب يستدعي رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الذى عُقد أول أمس ، الخميس، بمقر الجزيرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع وتم إستطلاع رأيه في هذه الملفات وغيرها.

ويستعد الأهلي لتجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضي خلال الموسم المقبل بناءً على التقرير الذي سيتم إعداده عن إحتياجات النشاط الرياضي في شتى الألعاب قبل إنطلاق الموسم المقبل ،ويتطلع الأهلي لمعرفة إحتياجات كل لعبة في النشاط الرياضي من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط .

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ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل.