شكرا لقرائتكم أحمد بلال لـ"الخليج 365" بنينا خطة مباراة الستة واحد على رضا سيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم النادي الاهلى السابق أن ذكرى مباراة الـ6-1 تعد من أجمل المشاهد التى مرت عليه فى الملاعب - على حد قوله.

وأضاف بلال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مانويل جوزيه كانت لديه فلسفه خاصة فى تلك المباراة وتعليمات محددة وواضحة تنبئ عن تسطير ملحمة كروية وهو ما حدث بالفعل

وعن خطة الأهلى فى تلك المباراة قال بلال أن مانويل جوزيه قال قبل المباراة أن الزمالك لديه أزمة كبيرة فى خط ضهره تتلخص فى عدم مساندة قلب الدفاع لأطراف الملعب على الرغم من أن لديهم قوة هجومية كبيرة متمثلة فى حازم إمام وجمال حمزة إلا أن الأطراف لديها بعض الأزمات الدفاعية بسبب ضعف قلب الدفاع متمثله فى رضا سيكا تحديدا خاصة وأن بشير التابعى كان يقدم مستويات فنية كبيرة قبل المباراة ولم يكن من المتوقع أن يسقط فى كل هذه الأخطاء

وعن أجواء المباراة قال بلال أنها كانت أسطورية ولا تنسى خاصة وأن جماهير النادي الاهلى كانت تتعطش لفوز معنوى كبير على الزمالك استمرارا للحالة الفنية التصاعدية التى كان عليها الفريق في الدور التاني من المسابقة فى هذا الموسم