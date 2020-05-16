شكرا لقرائتكم سداسية الكأس سلاح جماهير الزمالك في حرب الـ 6/1 أمام جماهير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يذهب من الأذهان صوت المعلق الرياضى الشهير مدحت شلبى ، والتى تحول أداؤه إلى تيمه أساسية للاحتفال، حيث قال خلال إحراز نجم الأهلى خالد بيبو، هدفا فى شباك الزمالك "بيبو وبشير.. بيبو وبشير.. بيبوو والجووون"، وهو الهدف الرابع للأهلي ليكلمها لهاتريك تاريخي فى شباك نادى الزمالك، لتتحول المباراة إلى كابوس كروي لدى جمهورالأبيض بعد ان انتهت بنتيجة 1/6 . Advertisements وللهروب من الذكرى الاليمة في نفوس الجماهير حاول العديد تذكيرجماهير الاهلى الفوز على المارد الاحمر مرتين 6/0 الأولى فى عام 1942 بدورى منطقة القاهرة أما المرة الثانية فى عام 1944 بنهائى كأس مصر

وأقيل الألمانى أوتوفيستر من تدريب الزمالك على إثر الهزيمة النكراء ، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد. ووصفت تلك المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام

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