شكرا لقرائتكم خالد بيبو لـ"الخليج 365" : يوم مباراة الـ6-1 باعتبره عيد ميلادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "بيبو.. وبشير.. بيبو.. والجول" جملة خالدة فى الأذهان الجماهير حتى يومنا هذا ، ليس ذلك فحسب إلا أنها ستظل خالدة في سجلات كرة القدم المصرية لعقود وعقود

ويوافق اليوم ذكرى المباراة الشهيرة بين الأهلى والزمالك التى أقيل على إثرها الألمانى أوتوفيستر من تدريب الزمالك، بعد خسارته بستة أهداف مقابل هدف وحيد ، ووصفت تلك المباراة باللقاء الأكثر قسوة فى نفوس الزملكاوية، الذى جرت وقائعه ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أكثر المتشائمين فى صفوف الأبيض، حيث تمكن الأهلى من دك حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد.

Advertisements

ومن جانبه قال خالد بيبو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه طالما اعتبر يوم 16 مايو من كل عام ميلاده رغم أن ميلاده يوافق يوم الـ6 من أكتوبر

وتابع بيبو قائلا : " اليوم كله كانت اجواءه مختلفة وظروفه اعتقد من الصعب تتكرر تاني

وعن الجملة الشهيرة للمعلق مدحت شلبى قال : أصبحت أيقونة تتغنى بها أجيال الأهلى جيل من بعد جيل وأشكر الله على ذلك.