حلمى طولان يطالب لاعبى إنبى بالتكثيف من تدريبات الجرى

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، اللاعبين، بخوض بعض تدريبات الجرى، خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص حلمى طولان، على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأديتهم تدريبات الحجر المنزلى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الجارية، للتأكد من حفاظهم على لياقتهم البدنية، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبين فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة بعدما أكد من قبل أن فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع لن تكون كافية على الإطلاق، لإعداد اللاعبين فى ظل فترة التوقف الطويلة.

فيما ينتظر ينتظر مسؤولو نادي إنبى، قرارين من اتحاد الكرة، لتحديد موقف النادى البترولى من مستحقات اللاعبين فى هذا الموسم، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، ويعد القرار الأول متمثل فى مسألة عودة النشاط الرياضى من عدمه والقرار الثانى هو صدور لائحة من اتحاد الكرة لتنظيم العلاقة المالية بين الأندية واللاعبين حال إلغاء الموسم الكروى.

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وخاض نادى إنبى هذا الموسم 18 مباراة فى الدورى الممتاز، قبل تعليق منافساته احتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم، لذا يحرص الجهاز الفنى لنادى إنبى، على تجهيز اللاعبين ومتابعة إجراءات حالتهم البدنية خلال فترة التوقف، حتى يكونوا مستعدين فى حال تقرر استئناف النشاط الرياضى هذا الموسم.