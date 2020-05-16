شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش يعلن عن مسابقة رمضانية للاعبى الأكاديميات بقيمة 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصرى للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، عن مسابقة رمضانية للاعبى الأكاديميات، وذلك خلال فترة العزل المنزلى، ويهدف الاتحاد من وراء هذه الفكرة محاولة تخفيف العبء عن اللاعبين فى تلك الظروف الصعبة والتى تسببت فى إلغاء كل بطولات الاسكواش هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد جوائز المسابقة بحولى 50 ألف جنيه للفائزين من لاعبى ولاعبات الاكاديميات، كما أشاد أمير وجيه أسطورة الإسكواش بأعضاء مجلس ادارةً الاتحاد على هذه المبادرة التى تساهم فى تشجيع اللاعبين واللاعبات على ممارسة اللعبة وقال: أن أعضاء المجلس بالكامل يبذلون كل الجهد من أجل التوصل إلى أفكار ومبادرات ايجابية فى كل الاتجاهات للحد من تخفيف العزل المنزلى لكل عناصر اللعبة.

واشترط الاتحاد مشاركة اللاعبين من 6 سنوات إلى 9 سنوات ومن الأكاديميات المقيدة فى سجلات الاتحاد كما قرر المجلس اعفاء المشاركين من أى مصاريف مالية نظير الاشتراك.

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وسيتلقى الاتحاد فيديو مسجلا لكل لاعب ولاعبه بحد اقصى يوم 25 رمضان على صفحة الاتحاد المصرى للاسكواش مقسم على مستويين الاولً من 50 ضربة متواصلة مقسمه إلى 10 ضربات لكل تمرين والمستوى الثانى 100 ضربة متواصلة مقسمة إلى 20 ضربة لكل تمرين.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.