شكرا لقرائتكم رابطة الدوري تتحمل تكاليف سفر الفرق الإسبانية الصغيرة بعد "الاستئناف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن رغبتها في مساعدة الأندية مالياً، لكي يتمكنوا من استئجار طائرات للتوجه إلى ملاعب إقامة المباريات عندما يستأنف الموسم في إسبانيا.

وعقد خافيير تيباس رئيس الرابطة اجتماعاً عبر الفيديو مع أندية الدرجة الأولى يوم الجمعة وأبدى رغبته في أن تتوجه الأندية إلى المباريات بطريقة آمنة ونظيفة قدر الإمكان.

هذا سيعني في الغالب أن استئجار رحلات الطيران سيكون مكلفاً بالنسبة لبعض الأندية الصغيرة. ولكن الرابطة مستعدة لتحمل التكلفة لضمان بداية الموسم يوم 12 يونيو، ومازال يتم صياغة بروتوكولات استئناف الموسم في يونيو .

وتجرى الأندية محادثات مع الرابطة بشأن دخولهم الحجر الصحي في منشآت النادي أو في فنادق الفريق استعداداً للمباراة الأولى بعد العودة.

وتفضل الرابطة هذا الإجراء ولكن اللاعبين يقاومون. الحل الوسط المحتمل هو إدخال اللاعبين مع زملائهم في العزل لمدة أسبوع قبل استئناف الموسم.

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وأثنت الصحف الإسبانية بالفعل على عودة الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم السبت. ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عنوانا على صفحتها الأولى "مرحبا بكرة القدم" باللغتين الألمانية والإسبانية.

وفي تقريرها الرئيسي في صفحتيها الثانية والثالثة، ذكرت أن "التركيز الآن على كرة القدم وكيف يعمل بروتوكولها الصحي بشكل جيد".

ومتحدثا للمركز الإعلامي بناديه قال سيرجي روبرتو لاعب برشلونة "عادت منافسات الدوري الألماني وأعتقد أن كل شيء هنا سيعتمد على كيفية العمل هناك".

وتدرب روبرتو وزملاؤه بالفريق اليوم السبت ولكن اللاعبين مازالوا ملتزمين بالتدريب بشكل منفرد، عندما نصل يقيسون درجة حرارتنا ويسألوننا إذا كنا نعاني من أي أعراض، كل خمس دقائق يصل لاعب، ويقوم بتغيير ملابسه ويرتدي حذاءه ويتدرب. وبعد المران نذهب لمنازلنا، لقد افتقدنا زملاءنا بالفريق. لا يمكننا أن نكون سويا في هذه اللحظة. أتمنى في الأسابيع المقبلة، إذا اتخذنا الاحتياطات الصحيحة، يمكننا أن ننتقل لمرحلة التدريب في مجموعات صغيرة".

ويتدرب اللاعبون عبر إسبانيا في العزل هذا الأسبوع ويفترض أن يتبعه التدريب في مجموعات صغيرة بداية من الاسبوع المقبل، ولكن بعض الأندية، مثل برشلونة وريال مدريد، يتواجدون في بعض المناطق بإسبانيا حيث من غير المحتمل رفع قيود الإغلاق فيها إلى الحد الذي يسمح لهم بالتدرب بأعداد كبيرة.