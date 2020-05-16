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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 16 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا لمواجهة كورونا، فايلر يرفض ضم ظهير بيراميدز للأهلي خلال ميركاتو الصيف.

وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

حمدي النقاز يحتفل بخروجه من السجن مع أصدقائه احتفل حمدى النقاز، لاعب لزمالك السابق، بخروجه من السجن، بصورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام جمعته بأصدقائه. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمدينة سوسة قد أعلنت الحكم بسجن حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمى باسم المحكمة محمد حلمى الميساوى لإذاعة "موزاييك" التونسية، وتم الإفراج عنه اللاعب عقب جلسة المحاكمة. رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى تقريراً من لجنة التخطيط بالأهلي بأكثر من لاعب مُرشح لتدعيم دفاع الفريق ومنهم أحمد أيمن منصور الذى يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر. Advertisements الأهلي يرسل "فواتير" علاج حمدى فتحى من غضروف الركبة لاتحاد الكرة

أرسل النادى الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى، ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

تسلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا.

نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن تفكير القلعة الحمراء فى تعديل عقد رامى رامى ربيعة، مدافع الفريق، وزيادة قيمة العقد بما يتناسب مع مكانته ووضعه فى الفريق، وأكد مسئولو الأهلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن لجنة التخطيط للكرة بالنادى لم تفتح ملف ترضية رامى ربيعة ولا تعديل عقده أو تمديده، مثلما تحدث البعض، لأن اللاعب جدد عقده مع الأهلى نهاية الموسم الماضى بمقابل مالى مُناسب، وفقاً لرؤية الأهلى الذى لا يبخل على لاعبيه ويعرف كيف يتم تقدير جميع اللاعبين بشكل جيد.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مصير بطولة الدورى، بمختلف أقسامه، سواء باستئنافه أو إلغائه، ليس قرار اتحاد الكرة حالياً، والأمر متعلق بوزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الرياضة، بعد انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع وأصبح استئناف أى نشاط، سواء كرة القدم أو غيرها، قرار وزارة الصحة ومسئولى الدولة، مؤكدين أن الجبلاية تقدمت بسيناريو فى حال الموافقة على استئناف النشاط الكروى، وآخر فى حال إلغاء المسابقة.