شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أى لاعب من الفريق الأول لكرة القدم فى البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمى. جاء ذلك بعدما منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبى الأهلى للظهور فى وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية ورغم تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا، إلا أن عبد الحفيظ طالب لاعبى الفريق بالابتعاد عن وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وحذر من خطورة تجاهل هذا القرار حيث سيقوم بتوقيع عقوبة على أى لاعب يتجاهل ولا يُنفذ هذا القرار.

من ناحية أخرى، يبحث محمود الخطيب، رئيس الاهلي، مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الاجتماع المُرتقب بينهما عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق وتمديد البعض الآخر، بجانب تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وفى مقدمتهم مروان محسن، حيث يرغب الخطيب فى مناقشة جميع هذه الملفات الكروية مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، خاصة أن رئيس الأهلى يرغب فى حسم ملفات وعدم تكرار أزمات عانى منها فريق الكرة فى الفترة الماضية تتعلق بالعقود والمكافأت والظهور الإعلامى وغيرها وهو ما سيتم مناقشته فى الأجتماع المقبل بين الخطيب ولجنة التخطيط فى ضوء بعض التقارير والمعلومات والمستندات التى ستكون حاضرة فى هذه الجلسة .

وتقدّم لجنة التخطيط تقريراً للخطيب عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة، تتعلق بلائحة الفريق التى تم تعديلها مؤخراً، وكذلك الغرامات والمكافآت وغيرها من الأمور التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو خلال الاجتماع المقرر له خلال الأيام المقبلة.

لجنة التخطيط كانت قد طلبت من سيد عبد الحفيظ ملفا شاملا عن كل لاعب فى فريق الكرة، يتضمن معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادى فيها إذا كان متواجدا فى الأهلى منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفنى وغيرها من التفاصيل والمعلومات التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلى أنها مهمة وسيكون لها دور فى تقييم أى لاعب عند التجديد له أو مناقشة أى عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الاستغناء عنه.