شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يكثف أيام العمل للانتهاء من إجراءات اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن قرار تكثيف أيام العمل بالاتحاد فى الوقت الحالى، لتصبح أيام السبت والاثنين والأربعاء، بدلا من الأحد والأربعاء، من أجل إنهاء إجراءات الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تعديل بنود اللائحة الخاصة بالاتحاد، حيث كان يعمل الاتحاد يومين فى الأسبوع فقط بحظر كورونا للحفاظ على سلامة الموظفين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة المؤقتة اجتماعا اليوم لاستكمال إجراءات العمومية تحت إشراف قانونى من اللجنة الأولمبية.

وأخطرت اللجنة الأولمبية اتحاد الطائرة عن المشاركة فى اجتماع اليوم بمستشارين قانونيين للجنة، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة الموقف المالى فى ظل تعليق النشاط، فضلا عن متابعة إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، والتى من المنتظر أن تعقد فى شهر يونيو المقبل لتعديل بعض بنود اللائحة، حيث عقد مسئولو اللجنة المؤقتة جلسة الأربعاء الماضى لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان ،وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.

وتلتزم اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، بمد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .

Advertisements