شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا يؤجل رينيه فايلر تجديد عقده مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أحد أهم الملفات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، وهناك من ذهب إلى أن الأهلى كان يرغب فى استغلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً جراء "جائحة" كورونا فى تجديد عقد المدرب السويسرى الذى تولّى تدريب المارد الأحمر منذ أوائل سبتمبر الماضى، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، الأمر الذى فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: هل تحدث الأهلى مع فايلر بشأن التجديد؟

ج: نعم.. مسئولو النادى تحدثوا مع المدرب السويسرى أكثر من مرة طوال الفترة الماضية.

س: من هم مسئولو الأهلى الذين فتحوا باب التفاوض مع فايلر؟

ج: محمود الخطيب رئيس النادى تحدث أكثر من مرة، وعلى فترات مُتباعدة، مع المدرب السويسرى بشأن التجديد، وكانت هذه المفاوضات على سبيل "جس النبض"، كما تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات مع فايلر أكثر من مرة فى هذا الأمر، ورحّب فايلر بالتجديد والبقاء مع القلعة الحمراء.

س: هل تم التفاوض بشأن تفاصيل العقد الجديد؟

ج: تم التطرق لها ولا يوجد هناك خلاف بين الطرفين، فالخطوط العريضة فى العقد الجديد مُتفق عليها بين فايلر والأهلي.

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س: هل هناك طلبات مُبالغ فيها من جانب فايلر للتجديد؟

ج: لا.. فحسب المعلومات الواردة من النادى فإن هناك اتفاقاً بين المدرب والنادى على المقابل المالى وقيمة العقد الذى سيزيد بنسبة 10 % خلال الموسم المقبل، ولا توجد طلبات أخرى للمدير الفنى، باستثناء إضافة عنصر للجهاز الفنى سيكون مُتخصصا فى تأهيل الإصابات والاستشفاء.

س:لماذا لم يُجدد فايلر عقده رغم اتفاقه على كل التفاصيل تقريباً مع الأهلي؟

ج: المدرب السويسرى أبلغ إدارة النادى بأنه يحتاج للسفر إلى سويسرا من أجل الحديث مع زوجته بشأن التجديد، لأنها ستُقيم معه فى القاهرة حال التجديد والبقاء فى الأهلى لمدة موسم أو موسمين مقبلين، وأكد المدير الفنى أن التجديد بات أمراً شبه مؤكداً لكنه مؤجل لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر، وهو ما سيحدث حينما تعود حركة الطيران فى العالم، ويلتقى زوجته ويتناقش معها فى هذا الأمر

س : متى ينتهى عقد فايلر مع الأهلى؟

ج: العقد الحالى بين فايلر والأهلى مدته موسمين، وينص على تجديد العقد تلقائياً حال الفوز ببطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا، وفى حال خسارة إحدى البطولتين أو خسارة البطولتين يتم التفاوض مرة أخرى بشأن تفعيل الموسم الثانى من العقد.

س: ماذا عن الشرط الجزائى؟

ج: ستة أشهر.. تستحق الدفع على الطرف الذى يرغب فى فسخ العقد.

س: ما هى قيمة عقد فايلر؟

ج: يحصل على مليونى و200 ألف دولار سنوياً لكن هذا المبلغ يحصل عليه فايلر ومساعدوه الأجانب فى الجهاز الفنى وهم، ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكلى مدرب الأحمال البدنية.