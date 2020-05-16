شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يخضع لبرنامج بدنى فى فترة توقف كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لبرنامج بدنى خلال الفترة الحالية، للارتقاء بمعدل اللياقة البدنية الخاصة به تنفيذًا لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ويخوض مصطفى فتحى مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة خلال الوقت الحالى للارتقاء بمعدلات لياقته استغلالا لفترة التوقف الحالية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث استمر تعليق منافسات الدورى المصرى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، وكذلك تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وسعى فتحى لمواصلة أدائه للبرنامج البدنى حتى يكون جاهزًا للمشاركة فى حال استئناف النشاط الكروى فى الفترة المقبلة.

وأعلن مسئولو الزمالك تمسكهم باستمرار مصطفى فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، من قبل، وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، وهو الأمر الذى يُعد صبعًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصول مصطفى فتحى لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.



