شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الغلابة يتسلم "العضوية الشرفية" لنادى الزمالك مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا.

ودعا مسؤولو الزمالك الدكتور محمد مشالى الشهير بطيب الغلابة لزيارة مقر النادى فى أى وقت بعد نهاية فترة غلق الأندية، حيث يتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاءت الدعوة على هامش تسليم دكتور الغلابة بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذى قرر منحه العضوية الشرفية للنادى مدى الحياة.

وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرفية بالنادى مؤخرًا، حيث يستمر النادى فى إغلاق مقره بميت عقبة، أمام رواده لعبور تلك المرحلة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن حرصت الإدارة البيضاء على تسليم بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى فى الوقت الحالى.

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وكان الدكتور محمد مشالى قد أكد من قبل أنه يشجع نادى الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادى و عن الفريق الذى يشجعه عالميًا قائلا، "أحب فريق ليفربول الإنجليزى، وأشجع الفريق الأبيض وأنا فى الصف الأول الإعدادى وأعشق الزمالك من وقتها وأنه أطلق اسم علاء على شقيقه الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولى لاعب نادى الزمالك السابق".

وعبر الدكتور محمد مشالى عن سعادته بوجود مرتضى منصور فى رئاسة الزمالك قائلاً، "هو رجل حازم وحاسم و خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما، أهنئٔ الزمالك بوجوده قائدا له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن ترى مثل مرتضى منصور مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن الزمالك اكتسب قائد حقيقى وهو مرتضى منصور.

فيما تحدث طبيب الغلابة عن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون قائلا: " نفسى أوجه نداء للجهاز الفنى للزمالك يجب الاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادى وعمرى ما هنسى كلمة عبدة نصحى لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك فى الأهلى فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطونى مكانها لن انتقل للأهلى، لذلك يجب الاعتماد على لاعبى الناشئين".