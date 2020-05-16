شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: الدوري كان بيتلغى اتنين وخميس فى آخر عشر سنين من غير بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادى الزمالك السابق، أنه يجب اتباع اللائحة الحالية لاتحاد الكرة فى حال إلغاء الدوري، والتى تنص على أن الموسم يعتبر كأن لم يقم من الأساس، حيث يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة حصدها المارد الأحمر من 16 فوزا متتاليا وتعادل وحيد أمام سموحة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى والوصافة برصيد 33 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ورابعاً يأتى الزمالك كضلع أخير للمربع الذهبى برصيد 28 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات مؤجلة، وكانت بعض الآراء قد أيدت فوز الأهلى باللقب فى حال إلغاء الموسم الجارى على خلاف ما تنص عليه لائحة اتحاد الكرة.

وقال أحمد عيد، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "فى آخر ١٠ سنين الدورى بيتلغى اتنين وخميس ومفيش بطل ولا فى هابط، لازم نعمل أى حكاية ونقول التجربة الفرنسية والتجربة الدنماركية مش مشكلتنا أن فى لايحة ومحطوطة بقالها زمن ومتغيرتش واللى بيطالب ببطل للدورى كان فى الاتحاد الدورة اللى فاتت ومغيرهاش المهم يقطع فى اللجنة الموجودة وخلاص".



احمد عيد

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وتسبب وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين وكوسيلة احترازية للحد من انتشار الفيروس.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.