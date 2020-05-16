شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل "فواتير" علاج حمدى فتحى من غضروف الركبة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى، ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن تفكير القلعة الحمراء فى تعديل عقد رامى رامى ربيعة، مدافع الفريق، وزيادة قيمة العقد بما يتناسب مع مكانته ووضعه فى الفريق، وأكد مسئولو الأهلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن لجنة التخطيط للكرة بالنادى لم تفتح ملف ترضية رامى ربيعة ولا تعديل عقده أو تمديده، مثلما تحدث البعض، لأن اللاعب جدد عقده مع الأهلى نهاية الموسم الماضى بمقابل مالى مُناسب، وفقاً لرؤية الأهلى الذى لا يبخل على لاعبيه ويعرف كيف يتم تقدير جميع اللاعبين بشكل جيد.

وأكد مسئولو النادى أن رامى ربيعة لاعب مُجتهد ولم يتحدث فى مسألة تعديل العقد، كما أن النادى لم يفتح هذا الملف، وأن أى حديث بخصوص هذا الملف من وحى الأجتهادات فقط.