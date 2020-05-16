شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريب لـ على معلول فى الجيم مع "النصف الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، على مواصلة تدريباته البدنية فى صالة الجيم، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، وخاض معلول تدريباته برفقة زوجته، حيث يحرص على الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان السويسرى رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، قد وضع برنامجا محددا للاعبين من أجبل الحفاظ على لياقتهم والاستعداد لعودة الموسم فى أى وقت، لمواصلة الأرقام القياسية التى حققها الفريق فى النصف الأول من الدوري، حيث يتربع الأهلى على قمة جدول السمابقة برصيد 49 نقطة حصدها المارد الأحمر من 16 فوزا متتاليا وتعادلا وحيدا أمام سموحة.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفضه رحيل التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى بعد وصول أكثر من عرض خليجى مغرى له.

Advertisements



علي معلول

وتتشابه رغبة فايلر بتوجه على معلول نفسه، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

ومدد علي معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.