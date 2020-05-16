شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هنا عماد لاعبة الطائرة: هوايتى تعلم اللغات وعاوزة أتجوز واحد بعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى هنا عماد لاعبة الكرة الطائرة بنادى المعادى ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

أتعلم لغات جديدة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مليش فى المطبخ .



هنا عماد

من نجمك المفضل؟

الفنان أحمد مجدى .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

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مش بفكر فى حاجة غير اللعب و لو لم أكن لاعبة كرة طائرة كنت لعبت يد.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا لا بتجاهل تماما .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها ؟

مى عمر.



هنا عماد 3

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟

مش شرط.. بس لازم يكون عنده عضلات .