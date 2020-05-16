شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يستعيد ذكريات الكونفدرالية بصورة مع متعب والكابيتانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة حالياً والأهلى سابقاً، ذكريات تتويجه مع القلعة الحمراء بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى حصدها المارد الأحمر، كآخر بطولة أفريقية توج بها الأهلى حتى الآن، ونشر عادل عبد المنعم صورة مع كأس البطولة جمعته بعماد متعب وحسام غالى، كباتن الأهلى السابقين، عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام.

وكان عماد متعب قد تمكن من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة النهائية التى جمعت الأهلى بنظيره سيوى سبورت، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك "ق 97" بعد انتهاء الوقتين الأصلى والضائع للمباراة، وبات الأهلى هو أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفيدرالية عبر تاريخه.



أحمد عادل

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة اللاعبين من التعرض للإصابة.

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ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.