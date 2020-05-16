شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

يأتى هذا فى إطار حرص الدولة وخطتها فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة إن اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي، وكذلك اقتراح آلية التواصل الطبى مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالامر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية باالإتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

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وأضاف وزير الشباب و الرياضة أن من شأن اللجنة متابعة الرعايا الصحية للاعيبى المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها وكذا لاعيبى ولاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، وإقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبى الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التى تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية فى هذا الشأن.

وأكد أشرف صبحى على انه تم عمل خطة متكاملة ودليل ارشادى لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية فى العديد من الالعاب والانشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائى من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن من ضمن مهام اللجنة ايضا إقتراح آليات العمل التى من شأنها تحدث تطور بعناصر المنظومة الطبية فى المجال الرياضي، ودراسة أى مقتراحات تتعلق بتطوير العمل بمنظومة الطب الرياضي، وإعداد دليل طبى عن الإشتراطات الطبية الواجب توافرها عند استضافة أو تنظيم الأحداث الرياضية

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الافريقى للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة الى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.