قرار صارم من الأهلي تجاه لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اتخذ النادي الأهلي قرارا بفرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق لأجل غير مسمى.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر عدم ظهور أي لاعب من الفريق في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمي.

جاء ذلك بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

يُذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.