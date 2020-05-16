جمعة: عودة بوندسليجا تمنحنا الثقة في التعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة
أكد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عودة الدوري الألماني أعطت الثقة في التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتُستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا.
وقال جمعة في تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورتس": "أنتظر رؤية كيفية تعامل اللاعبين مع الوضع الحالي، لأنها ليس كرة القدم التي لعبناها من قبل، سيكون شعورا غريبا".
وأضاف: "كرة القدم لعبة التحامات وصدامات واحتكاك مع المنافس واحتفال مع الزملاء بالأهداف وجذب لاعبو الفريق الخصم من القمصان، (كل ده هنشوفه غصب عننا لأنها مينفعش تُلعب بغير كده)".
وأتم قائلا: "لكننا كمتابعين ومحبين لكرة القدم نتمنى عودة الكرة بأي طريقة، إنها خطوة إيجابية في سبيل عودة الكرة التي اعتدنا عليها من قبل، وثقة وإحساس بالتعايش مع كورونا، ونتمنى أن تكون عودة موفقة".
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