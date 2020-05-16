محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا.
وتُقام 5 مباريات تنطلق في الساعة الثالثة والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا".
بروسيا دوتموند - شالكه
تشكيل دورتموند: بوركي - بيتشيك - هاملز - أكانجي - حكيمي - ديلايني - داوود - جيريرو - هازارد - براندت - هالاند.
تشكيل شالكه: سوبيرت - كيني - توديبو - ساني - ناستاسيتش - أوتشيبكا - كاليجوري - مكيني - سيردار - هارث - رامان.
لايبزج - فرايبورج
تشكيل لايبزج: جالوتشي - موكيلي - كلوستيرمان - هالستينبرج - أدامرز - كامبل - لايمر - أنجلينو - نكونكو - تيمو فيرنر - بولسن.
تشكيل فرايبورج: شفولو - جولد - لاينهارت - هينتز - شميد - كوخ - هوفلر - جونتر - جريفو - بيتيرسن - هولر.
أوجسبورج - فولفسبورج
تشكيل أوجسبورج: لوثه - فرامبرجر - سوخي - جيدفاج - راني خضيرة - باير- ريشتر - لوين - فارجاس - نايديرليشنير.
تشكيل فولفسبورج: كاستيلس - مبابو - بونجراتشيتش - بروكس - أوتافيو - ستيفين - شلاجر - أدمير محمدي - بريكالو - فيكتور.
هوفنهايم - هيرتا بيرلين
تشكيل هوفنهايم: أوليفر باومان، كيفين أكبوجوما، بينجامين هوبنر، ستيفان بوش، بافيل كاديرابيك، فلوريان جريليتش، سيباستيان رودي، ستيفين تسوبر، كريستوف بومغاتنر، إهلاس بيبو، روبرت سكوف.
تشكيل هيرتا بيرلين: روني يارستين، بيتر بيكاريك، جوردان تورونارايغا، ماكسميليان ميتلشتيت، مارفين بلاتنهارت، ديدريك بوياتا، بير سيليان شيلبرد، دودي لوكيباكيو، ماركو غروييتش، وداد إيبيشيفيتش، ماتيوس كونها.
فورتونا دوسلدورف - بادربورن
تشكيل فورتونا دوسلدورف: فلوريان، نيكو جيسيلملن، قان آيخان، ماتياس زيمرمان، أنديه هوفمان، ماركوس سوتنر، مارسيل سوبوتكا، إيريك تومي، فالون بيريشا، كيفين شتوغر، كينان كرامان.
تشكيل بادربورن: ليوبولد زينغرل، جاميليو كولينز، أوفه هونيميير، محمد دراغر، سيباستيان شونالوه، كاي بروجر، كريستوفر أنتوي، كلاوس غجاسولا، سيباستيان فاسيليديس، دينيس، سربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيلات سبت البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.