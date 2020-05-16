تعرف على تشكيلات سبت البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا.

وتُقام 5 مباريات تنطلق في الساعة الثالثة والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا".

بروسيا دوتموند - شالكه

تشكيل دورتموند: بوركي - بيتشيك - هاملز - أكانجي - حكيمي - ديلايني - داوود - جيريرو - هازارد - براندت - هالاند.

تشكيل شالكه: سوبيرت - كيني - توديبو - ساني - ناستاسيتش - أوتشيبكا - كاليجوري - مكيني - سيردار - هارث - رامان.

لايبزج - فرايبورج

تشكيل لايبزج: جالوتشي - موكيلي - كلوستيرمان - هالستينبرج - أدامرز - كامبل - لايمر - أنجلينو - نكونكو - تيمو فيرنر - بولسن.

تشكيل فرايبورج: شفولو - جولد - لاينهارت - هينتز - شميد - كوخ - هوفلر - جونتر - جريفو - بيتيرسن - هولر.

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أوجسبورج - فولفسبورج

تشكيل أوجسبورج: لوثه - فرامبرجر - سوخي - جيدفاج - راني خضيرة - باير- ريشتر - لوين - فارجاس - نايديرليشنير.

تشكيل فولفسبورج: كاستيلس - مبابو - بونجراتشيتش - بروكس - أوتافيو - ستيفين - شلاجر - أدمير محمدي - بريكالو - فيكتور.

هوفنهايم - هيرتا بيرلين

تشكيل هوفنهايم: أوليفر باومان، كيفين أكبوجوما، بينجامين هوبنر، ستيفان بوش، بافيل كاديرابيك، فلوريان جريليتش، سيباستيان رودي، ستيفين تسوبر، كريستوف بومغاتنر، إهلاس بيبو، روبرت سكوف.

تشكيل هيرتا بيرلين: روني يارستين، بيتر بيكاريك، جوردان تورونارايغا، ماكسميليان ميتلشتيت، مارفين بلاتنهارت، ديدريك بوياتا، بير سيليان شيلبرد، دودي لوكيباكيو، ماركو غروييتش، وداد إيبيشيفيتش، ماتيوس كونها.

فورتونا دوسلدورف - بادربورن

تشكيل فورتونا دوسلدورف: فلوريان، نيكو جيسيلملن، قان آيخان، ماتياس زيمرمان، أنديه هوفمان، ماركوس سوتنر، مارسيل سوبوتكا، إيريك تومي، فالون بيريشا، كيفين شتوغر، كينان كرامان.

تشكيل بادربورن: ليوبولد زينغرل، جاميليو كولينز، أوفه هونيميير، محمد دراغر، سيباستيان شونالوه، كاي بروجر، كريستوفر أنتوي، كلاوس غجاسولا، سيباستيان فاسيليديس، دينيس، سربيني.