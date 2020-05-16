قرار جديد من "كاف" لمواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا جديدا من شأنه مساعدة الأندية في ضوء المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي كان سببا في تعليق أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء القارة.

وقرر "كاف" العمل على تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية للأندية المشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2019-2020.

يأتي هذا من أجل تقليل الأعباء المالية على الأندية الـ32 التي شاركت في مراحل دور المجموعات لدوري الأبطال، وكذلك كأس الكونفيدرالية.

وأشار "كاف"، في بيانه، إلى أن الأندية سوف تتسلم المستحقات والمكافآت المالية بناءً على أموال الجائزة المحددة لكل مسابقة حتى دور ربع النهائي، عندما تم تعليق المسابقتين لأجل غير مسمى بسبب كورونا.

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ووفقا لما أعلنه "كاف"، فإن الحد الأدني للأندية التي شاركت في دوري أبطال أفريقيا 550 ألف دولار، مقابل 270 ألف دولار للأندية التي شاركت في الكونفيدرالية.

وصرح أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائلا: "يعيش عالم كرة القدم، وكرة القدم الأفريقية فترة عصيبة وصعوبات غير مسبوقة، وهذا الوضع أضر بالجميع، لكن قرار كاف جاء للمساهمة في سد احتياجات الأندية، فهي الشريك الأكبر لكاف من خلال دفع الأموال مبكراً". وقال "كاف" إن المعتاد هو دفع تلك المستحقات في نهاية الموسم.

من جانب آخر، أشار "كاف" في بيانه إلى متابعته كل التطورات ومراقبة الوضع الحالي مع كل السلطات المعنية بما فيها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا في أفريقيا، على أن يتم الإعلان عن التطورات الخاصة بالمسابقات في وقت لاحق.

ويتواجد الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية، في حين ودع المصري منافسات الكونفيدرالية من دور ربع النهائي.