مباشر.. عودة الحياة لكرة القدم.. دورتموند 0-0 شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار يلاكورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

وتستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا.

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وتُقام 5 مباريات تنطلق في الساعة الثالثة والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا".

بروسيا دوتموند - شالكه

تشكيل دورتموند: رومان بوركي - لوكاس بيتشيك - ماتس هاملز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي - توماس ديلايني - محمود داوود - رافائيل جيريرو - تورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند.

تشكيل شالكه: ماركوس سوبيرت - جونجو كيني - جان كلير توديبو - ساني - ماتيا ناستاسيتش - أوتشيبكا - دانييل كاليجوري - وستون مكيني - سوات سيردار - أمين هارث - بينيتو رامان.